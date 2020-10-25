الحكومة الأردنية تفتح معابرها أمام المسافرين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إنه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين ابتداءً من يوم الخميس 29 تشرين الأول الجاري، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية.

وأضاف العايد، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، التي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية، مؤكداً أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء.

وأوضح أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

وأشار العايد إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي يوم غد الأحد لمدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لشرح إجراءات العمل على كل معبر حدودي.