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جريمة جديدة ..شهيد من نابلس بعد الإعتداء عليه بأعقاب بنادق جنود الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:49 - 25 أكتوبر 2020
شهيد من نابلس شهيد من نابلس
تقارير
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استشهد فجر اليوم الأحد 25/10/2020 الفتى " عامر عبد الحكيم صنوبر" 17 عاماً من قرية يتما جنوب نابلس ، جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال بإعقاب البنادق بالقرب من مدينة رام الله.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي د. احمد البيتاوي لتلفزيون فلسطين، إن استشهاد الشاب نتيجة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، وليس بالرصاص، والاعتداء تم من قبل جنود الاحتلال في اعقاب ملاحقتهم لمركبة كان يستقلها الشاب.

وبحسب البيتاوي فإن طواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تلقت اتصالاً من قوات الاحتلال بوجود شاب مصاب بالقرب من بلدة ترمسعيا قرب رام الله، وعندما وصلت الطواقم الطبية حاولت إجراء إنعاش لقلب الفتى، وجرى نقله إلى مستشفى رام الله الطبي.

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