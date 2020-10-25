مستوطنون يعتدون على عائلة الأسير ماهر الأخرس في مشفى كابلان

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، على عائلة الاسير ماهر الاخرس في مشفى كابلان.

وأفادت مصادر من عائلة الأسير الأخرس أن المستوطنين اقتحموا المشفى، واعتدوا على أفراد العائلة لفظياً، مشيرةً إلى أنَّ العائلة تتخوف من هجمات جديدة من قبل المستوطنين.

ويواجه الأسير ماهر الأخرس خطر الموت بأمعاء خاوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضرابه عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

ويواصل الأسير الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وكان قد قال في رسالة سابقة إنه لن يتناول الطعام إلا في بيته، وطالب بالسماح له بأن يرى أمه وأطفاله بعد أن وصل مرحلة صحية خطيرة.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت يوم 12 من الشهر الجاري مجددا طلب الإفراج عن الأخرس، وقدمت مقترحا في جوهره ترك الباب مفتوحا لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ولكن بشرط وقف إضرابه.

يذكر أن الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين، مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في الـ27 من تموز/ يوليو 2020، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.