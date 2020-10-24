محامي أصحاب المولدات يكشف تفاصيل الاتفاق على التسعيرة مع اللجنة الحكومية

أكدّ المحامي حسن نصر الله، أنّ أصحاب المولدات سيلتزموا ببيان الحكومة التي تنص على تحصيل سلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر بما لا يتجاوز 2.5 شيقل.

وقال نصر الله لموقع "الرسالة نت" إنّ "جميع أصحاب المولدات ملتزمون بهذا الاتفاق، ومن يتحدث دون ذلك يغرد خارج السرب، وليس لديه من يمثله أمام اللجنة".

وذكر أن تحصيل السلفة لمدة شهري أكتوبر ونوفمبر، لحين انتهاء عمل اللجنة المحايدة التي ستنزل على أرض الميدان، وتعمل على تشغيل وصيانة وجباية 3 مشاريع، وعبرها سيجري من خلال مكتب استشاري رفع تقرير للجنة الحكومية، ليحدد بعدها سعر الكيلو.

وأكدّ أن الجميع سيلتزم بالقرار الصادر عن المكتب بعد الانتهاء من رفع تقريره.

وذكر أن ما نطق به السيد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه صحيح مئة بالمئة ومن يغرد غير ذلك هو لا يمثل إلّا عن نفسه وهو مسؤول عما يقول.