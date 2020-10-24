الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على نفير سرايا القدس

تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية إعلان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، النفير العام في صفوف مجاهديها بعد تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي.

وسلطتْ المواقع الإخبارية الإسرائيلية الضوء على بيان سرايا القدس، وقد علقَّ محللون إسرائيليون على التطورات الميدانية التي قد تعقب بيان سرايا القدس، لاسيما في حال تدهورت الحالة الصحية للأسير الأخرس.

ويواجه الأسير ماهر الأخرس خطر الموت بأمعاء خاوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضرابه عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين، مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في الـ27 من تموز/ يوليو 2020، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.