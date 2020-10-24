عائلة صائب عريقات تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أفادت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه الصحي منذ يوم أمس.

وأوضحت الدكتورة سلام عريقات، أنه مر 3 أسابيع على إصابة والدها بفيروس كورونا، أمضى منها أسبوعا في المستشفى، وما زال يتنفس باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي متصلا بجهاز الايكمو لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

وتابعت: قبل عدة أيام خضع لعميلة تنظير للرئة بينت النتائج أنه لا يعاني من أي فيروسات ولا من أي أنواع بكتيريا، لكن تبين وجود نوع من أنواع الفطريات التي تؤثر على الناس الذين يعانون من مناعة ضعيفة كونه خضع قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة.

وتمنت دلال عريقات أن يتجاوب والدها مع الدواء وأن ينتصر على فيروس كورونا.