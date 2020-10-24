سرايا القدس تعلن النفير العام في صفوف مجاهديها بعد تدهور صحة الأسير ماهر الأخرس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، النفير العام في صفوف مجاهديها بعد تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي، وفقاً لما نشرته فضائية القدس اليوم نقلاً عن مصادر خاصة.

ويواجه الأسير ماهر الأخرس خطر الموت بأمعاء خاوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضرابه عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

ويواصل الأسير الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وكان قد قال في رسالة سابقة إنه لن يتناول الطعام إلا في بيته، وطالب بالسماح له بأن يرى أمه وأطفاله بعد أن وصل مرحلة صحية خطيرة.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت يوم 12 من الشهر الجاري مجددا طلب الإفراج عن الأخرس، وقدمت مقترحا في جوهره ترك الباب مفتوحا لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ولكن بشرط وقف إضرابه.

يذكر أن الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين، مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في الـ27 من تموز/ يوليو 2020، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.