نتنياهو يكشف: قصفنا منشآت إيرانية في السودان كانت تزود غزة بالسلاح

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي قصف منشآت إيرانية في السودان، كانت تزود المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

وقال نتنياهو في معرض حديثه عن موافقة السودان على التطبيع: لقد أنجزنا اتفاقا تاريخيا مع السودان، وهذه الاتفاقات هي جيدة للاقتصاد ونحن نغير وجه الشرق الأوسط.

وذكر نتنياهو أن بعثة إسرائيلية ستتوجه في الأيام المقبلة إلى السودان من أجل استكمال الاتفاقات.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أمس الجمعة، موافقة السودان على تطبيع كامل للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.