نجاة عائلة فلسطينية من موت محقق بعد استهداف مستوطنين لمركبتهم في القدس

أطلق مستوطن النار على مركبة فلسطينية لدى مرورها اليوم السبت، عبر شارع "تلبيوت" المؤدي إلى قرية جبل المكبر في القدس.

وأوضح محمود شقير أن المركبة التي كان يستقلها نجله خالد وزوجته وولديهما الشاب محمود والطفل مهدي، تعرضت لإطلاق نار لدى مرورها في شارع "تلبيوت"، وهم في طريقهم الى القدس من جبل المكبر.

وقال: إن الرصاص اطلق على المركبة من أعلى "شرفة منزل أو سطحه"، واخترقت سقف المركبة داخلها، لافتا أن المنطقة كلها بنايات ومنازل للمستوطنين.

وذكر ان نجله واصل السير بسرعة، خوفا من إطلاق المزيد من الرصاص باتجاههم.



