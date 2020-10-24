فلسطينيون ينظمون وقفة تضامنية مع الأسير الأخرس أمام مستشفى "كابلان"

نظم عشرات الفلسطينيين وقفة أمام مستشفى إسرائيلي، السبت، تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 90 يوما، بحسب إعلام عبري.

وذكر شهود عيان أن العشرات تظاهروا أمام مستشفى "كابلان" بمدينة "رحوفوت"، حيث يتواجد الأخرس، على خلفية تدهور حالته الصحية بسبب الإضراب الذي بدأه رفضا لاعتقاله الإداري.

ورفع المتظاهرون صورا للأسير الأخرس، ولافتات تطالب بإطلاق سراحه فورا.

كما رددوا هتافات تضامنية معه منها "يا أسير سير سير احنا معاك للتحرير"، و"زاد الحد وطفح الكيل يا أسرانا يا أسرانا شيلوا شيل".

واعتقل الأخرس في 27 يوليو/ تموز الماضي، وحولته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة)، ما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام.

وتصاعدت مؤخرا مطالب حقوقية من جهات محلية ودولية لإطلاق سراح الأخرس، خشية على حياته بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4400، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وقرابة 350 معتقلا إداريا.

والاعتقال الإداري، قرار حبس دون محاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.