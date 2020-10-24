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حمل الاحتلال المسؤولية عن حياته

مركز حقوقي: الأسير الأخرس اسطورة أربكت الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:42 - 24 أكتوبر 2020
ماهر الأخرس ماهر الأخرس
تقارير
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قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج "إن الأسير ماهر الاخرس شكل بمفرده أسطورة وأربك كيان الاحتلال وتحداها لوقف سياسة الاعتقال الإداري".

وأضاف الاعرج في تصريحات لإذاعة القدس: "الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يقف مع الأسير ماهر الاخرس الذي تحول إلى رمز حقيقي للنضال الفلسطيني وأبهر العالم رغم صمته".

وأوضح أن المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية حمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس وطالبها بإنهاء الاعتقال الإداري تتويجاً لنضال الأسير ماهر.

وذكر "أن الاحتلال يحاول ارتكاب جريمته بحق الأسير الأخرس بصمت، ولكن ماهر ومعه كل الشعب الفلسطيني أقلقوا الاحتلال وفضحوا جرائمه أمام العالم".

وحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الاخرس، قائلاً: "الاحتلال هو أكثر من يعرف خطورة وضعه الصحي وأن حياته باتت مهددة بشكل كبير".

 

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