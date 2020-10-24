ريال مدريد يستعيد توازنه بدك شباك برشلونة.. إليكم ملخص المباراة

نجح ريال مدريد في الانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في معقل البلوجرانا "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط مُبكر، ومن أول هجمة نجح الشاب فيدي فالفيردي في التسجيل حيث تلقى تمريرة في العمق من كريم بنزيما وسدد بقوة أقصى يمين الحارس نيتو في الدقيقة 5.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، حيث تلقى جوردي ألبا كرة في منطقة الجزاء، ومررها عرضية أرضية أمام أقدام الشاب أنسو فاتي الذي سدد بسهولة على يسار الحارس تيبو كورتوا، ويُعادل النتيجة لبرشلونة.

وأرسل البرازيلي فيليب كوتينيو تسديدة في الدقيقة 15، على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس كورتوا تصدى لها ببراعة.

وكاد ميسي أن يُضاعف النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة في منطقة الجزاء، وراوغ راموس وسدد كرة تصدى لها الحارس كورتوا.

وبعد دقيقة واحدة انطلق كريم بنزيما ليُسدد كرة قوية، تألق الحارس نيتو في التصدي لها ببراعة.

وخرج ناتشو في الدقيقة 43، حيث ظهر عليه علامات الألم في الركبة اليسرى أثناء خروجه، وقرر زيدان الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد أنسو فاتي أن يُضاعف النتيجة لبرشلونة، حيث تلقى الكرة في الطرف الأيمن لمنطقة الجزاء، وسدد بين قدمي راموس لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس كورتوا في الدقيقة 50.

وأرسل فاتي كرة عرضية من الجانب الأيمن، داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لتصل إلى كوتينيو الذي سدد بالرأس لكن في الشباك الخارجية في الدقيقة 54.

واحتب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 62، بعد جذب من لينجليت مدافع برشلونة لقميص راموس قائد ريال مدريد، وذلك بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وانبرى راموس لتنفيذها حيث سجلها بنجاح على يمين الحارس نيتو.

وطالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، إثر لمس رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الكرة في منطقة الجزاء، في الدقيقة 71، لكن الحكم لم يستجيب.

ودفع زيدان بمودريتش ورودريجو جويس بدلا من فالفيردي وأسينسيو، وعلى الجانب الآخر أجرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بـ4 تغييرات ديمبلي وترينكاو وجريزمان وبرايثوايت ، بدلا من بوسكيتس وبيدري وفاتي وألبا.

وتألق نيتو حارس برشلونة في التصدي لتسديدتين من توني كروس في الدقيقة 85، وحول الكرة في النهاية إلى الركنية.

وسدد راموس كرة قوية في الدقيقة 86 مستغلا كرة عرضية من فاسكيز لكن الحارس نيتو تصدى لها لترتد أمام فاران الذي سدد بالرأس بجانب القائم الأيسر لبرشلونة.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 90، حيث تلقى كرة في منطقة الجزاء من زميله رودريجو جويس، وراوغ الحارس نيتو قبل أن يُسدد كرة بوجه القدم الخارجي في منتصف المرمى، ليقتل أحلام البلوجرانا في العودة.

وبهذا الفوز يعود ريال مدريد لطريق الانتصارات، بعد خسارتين متتاليتين ضد قادش في الليجا ثم شاختار دونيتسك الأوكراني بدوري الأبطال.