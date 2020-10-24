الصحة: منحنى تفشي الوباء يمر بحدة كبيرة في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في المناطق التي أعلن عنها انها مناطق حمراء في شمال قطاع غزة ومنطقة غزة.

وأوضح في حديث لإذاعة صوت القدس أن ثبات اللون الأحمر في هذه المناطق يقلق الطواقم الحكومية ولجنة التقصي الوبائي التي تواصل عملها على قدم وساق.

وذكر أن منحنى تفشي الوباء يمر بحدة كبيرة من حيث تسجيل عدد الإصابات، بعد أن تسطح المنحنى في وقت سابق، وهذا يشكل خطورة كبيرة على إجراءات التخفيف في تلك المناطق.

وأشار إلى أنّ الوزارة لديها القدرة على التمييز بين المناطق ومدى انتشار الوباء داخلها، ونعمل جاهدين لعدم انتقال الإصابات إلى مناطق أخرى.

ولفت إلى أنَّ رأس الحربة في هذه المعركة هو مدى التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية، مشيراً إلى زيادة في عدد الإصابات في الأماكن التي شهدت إقامة أفراح وبيوت عزاء.

وحذر من أن تخرج الأوضاع عن السيطرة نتيجة عدم الإلتزام بتعليمات الوقاية، ما يدفعنا للدخول في مرحلة صعبة وقاسية.

وقال: "هناك دراسة متأنية للتخفيف عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتم الانتهاء من كافة الضوابط الصحية والوقائية للالتزام بها في القطاعات العاملة بغزة".

وأضاف: "جلسنا مع وزارة التربية والتعليم العالي وممثلي الجامعات ووضعنا الأسس للتخفيف عن الطلبة والمواطنين، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة".

واختتم حديثه قائلاً: إن حجم الفحوصات التي نجريها بشكل يومي تعطي إشارات عن مدى انتشار الوباء في قطاع غزة، وكلما داخلنا بشكل أعمق إلى المجتمع سيكون لدينا معطيات أكثر دقة عن حجم انتشار الفيروس.