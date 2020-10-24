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هدف تاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو سجله فاتي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:36 - 24 أكتوبر 2020
فاتي يفرح بالهدف فاتي يفرح بالهدف
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بدأ الكلاسيكو نارية، بين برشلونة وريال مدريد، اليوم السبت على ملعب كامب نو، بداية نارية بين الفريقين، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفي أول خمس دقائق لم تمر خمس دقائق، حتى سجل فيديريكو فالفيردي هدفا لريال مدريد، هو الأول للاعب الأوروجواياني في مباريات الكلاسيكو.

وجاء  الرد سريعا من أصحاب الأرض، بعد أربع دقائق فقط، بهدف سجله المهاجم الشاب أنسو فاتي.

ودخل فاتي أيضا التاريخ، بالتسجيل لأول مرة في الكلاسيكو، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في الليجا، هذا الموسم.

كما بات الدولي الإسباني أصغر لاعب يهز الشباك، طوال تاريخ مباريات الكلاسيكو، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وسجل فاتي الهدف رقم 400 لبرشلونة، في تاريخ مواجهاته مع ريال مدريد.

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