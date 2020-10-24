قوات الاحتلال تفرج عن أسير من القدس المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أسير فلسطيني من القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير أُبيّ العابدوي (38 عاماً) من بلدة كفر عقب قضاء القدس، بعد اعتقال اداري استمر عامًا كاملاً.

وفي تاريخ 18/11/2019، أصدرت محكمة عوفر قرار اعتقالِ إداري بحق الناشط الأسير المقدس أُبيّ العابدوي (37 عاماً) من بلدة كفر عقب شمال القدس لمدة أربع شهور قابلة للتمديد.

واقتحمت قوات الاحتلال بتاريخ 13/11/2019 برفقة ضباط مخابرات منزل الناشط العابودى في بلدة كفر عقب وأرعبت الأطفال، وقامت باعتقاله بعد تفتيش المنزل وتحطيم محتوياته ونقلته إلى التحقيق في المسكوبية.