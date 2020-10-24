الكلاسيكو لحظة بلحظة .. تقدم الريال على برشلونة

الدقيقة 90+2: ميسي ينال إنذارا للاعتراض

الدقيقة 90: جوووول.. مودريتش يتلاعب بنيتو ودفاع البارسا ويسجل الثالث القاتل.

الدقيقة 89: ديمبلي ينطلق من اليسار ويرسل كرة طائشة فوق المرمى.

الدقيقة 87: خروج المدافع جوردي ألبا ودخول المهاجم برايثوايت في صفوف برشلونة.

الدقيقة 86: نيتو يتعملق 3 مرات في دقيقة واحدة ويتصدى لكرتين من كروس وثالثة من راموس.

81: دخول رودريجو بدلا من أسيسنيو في صفوف ريال مدريد.

الدقيقة 81: دخول جريزمان وديمبلي وترينكاو، لتنشيط هجوم البارسا، وخروج فاتي وبوسكيتس وبيدري.

الدقيقة 79: ميسي يسدد ركلة حرة في الحائط البشري للريال.

الدقيقة 73: برشلونة يحاول الضغط من أجل التعديل، والريال صامد في الدفاع.

الدقيقة 69: تبديل اضطراري بخروج فالفيردي المصاب ودخول مودريتش.

الدقيقة 63: جوووول.. راموس يترجم ركلة الجزاء للهدف الثاني لريال مدريد.

الدقيقة 62: الحكم يعود للفار، ويحتسب ركلة جزاء للريال بعد شد لينجليه لراموس من القميص داخل منطقة جزاء البارسا.

الدقيقة 57: كرة سريعة لريال مدريد من فالفيردي إلى فينيسيوس إلى بنزيما الذي يسدد برعونة بعيدا عن المرمى.

الدقيقة 54: كوتينيو يهدر فرصة محققة، من هجمة بدأها ميسي ووصلت لفاتي على اليمين، ليرسل عرضية متقنة سددها كوتينيو غير المراقب برأسه بجانب المرمى بقليل.

الدقيقة 52: فاتي يتلقى تمريرة من ميسي ويسدد بجانب القائم، ثم يحاول ألبا بعرضية من اليسار تمر من الجميع.

الدقيقة 50: تسديدة طائشة من كاسيميرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول المثير بالتعادل

الدقيقة 45+1: فينسيوس جونيور ينطلق سريعًا من بعد منتصف الملعب لكنه يفشل في استغلال الكرة داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 45: استحواذ سلبي من لاعبي برشلونة مع عدة تمريرات في وسط الملعب.

الدقيقة 42: تبديل اضطراري في ريال مدريد بخروج ناتشو للإصابة ونزول لوكاس فاسكيز.

الدقيقة 41: ناتشو يرسل عرضية أرضية قوية من الجانب الأيمن يبعدها دفاع برشلونة.

الدقيقة 40: هجمة منظمة من لاعبي برشلونة تنتهي بعرضية من ألبا في يد كورتوا.

الدقيقة 37: ناتشو يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع كوتينيو.

الدقيقة 36: أسينسيو ينطلق بسرعة كبيرة ويرسل تمريرة إلى كاسيميرو الذي دخل منطقة الجزاء إلا أنه فشل في السيطرة على الكرة.

الدقيقة 33: ميندي يتوغل في الجهة اليسرى ويرسل عرضية قوية تصطدم بيد ديست لكن الحكم يعتبرها غير متعمدة.

الدقيقة 31: ديست ينطلق في الجهة اليمنى ويرسل كرة عرضية لكن راموس يبعدها.

الدقيقة 29: لينجليه ينال بطاقة صفراء بعد اعتراض فالفيردي في وسط الملعب.

الدقيقة 29: الحكم يقرر استمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء لميسي.

الدقيقة 28: ميسي يراوغ كاسيميرو بطريقة رائعة ويسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع البرازيلي والحكم يعود إلى تقنية الفيديو.

الدقيقة 24: نيتو يرد على كورتوا ويتصدى لهدف محقق من بنزيما الذي تلقى تمريرة رائعة من كروس وسدد من داخل منطقة الجزاء ليبعدها حارس البارسا ببراعة.

الدقيقة 24: كورتوا ينقذ هدفًا مؤكدًا من ميسي الذي انفرد من الجانب الأيمن وراوغ راموس وسدد لكن الحارس البلجيكي يتألق في إبعاد الكرة.

الدقيقة 23: ريال مدريد كاد يحرز الهدف الثاني من رأسية لكاسيميرو لكنها تخرج إلى ركنية من جديد.

الدقيقة 22: هجمة لريال مدريد تصل إلى بنزيما على الجانب الأيسر يحاول يرسل كرة عرضية لكن بيكيه يخرجها إلى ركنية,

الدقيقة 19: ميسي يسدد بين أحضان كورتوا ويسقط أرضًا بعد تدخل من كاسيميرو ينال على إثره بطاقة صفراء.

الدقيقة 19: ميسي يسقط على حدود منطقة الجزاء مطالبًا بركلة حرة لكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

الدقيقة 15: تسديدة ضعيفة من كوتينيو يتصدى لها كوروتا بثبات.

الدقيقة 11: سيطرة نسبية من برشلونة على الكرة مع تراجع لاعبي الريال لمنتصف ملعبهم.

الدقيقة 8: جوووووول.. فاتي يتعادل سريعًا لبرشلونة بعد تمريرة رائعة من ميسي إلى ألبا الذي أرسل عرضية أرضية لفاتي ليسدد الأخير في الشباك.

الدقيقة 7: فينسيوس جونيور كاد يضيف الهدف الثاني سريعًا بعد لعبة رائعة مع بنزيما لكن الحكم احتسب تسللا في نهاية الهجمة.

الدقيقة 5: جوووووول.. فالفيردي يحرز الهدف الأول للريال بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من بنزيما.

الدقيقة 4: تمريرة طولية في اتجاه فاتي إلا أن كورتوا يخرج من مرماه ويسيطر على الكرة.

الدقيقة 4: هجمة سريعة من برشلونة وعدة تمريرات بين ميسي وفاتي لكن راموس ينقذ الموقف في النهاية.

بداية المباراة

ويبحث الغريمان عن تحقيق الفوز اليوم، لتعويض الخسارة في الجولة الماضية، حيث خسر الريال أمام قادش (1-0)، وبنفس النتيجة تلقى برشلونة الهزيمة أمام خيتافي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

وفيما يلي تشكيل الفريقين:-

تشكيل برشلونة: نيتو - ديست - بيكيه - لينجليه - ألبا - بوسكيتس - دي يونج - كوتينيو - بيدري - فاتي - ميسي.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا - ناتشو - فاران - راموس - ميندي - كاسيميرو - كروس - فالفيردي - أسينسيو - فينسيوس جونيور - بنزيما.