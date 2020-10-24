الصحة: 5814 اصابة جديدة و335 وفاة بفيروس کورونا

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 335 وفاة و5814 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، ارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 562 الفا و705حالة لغاية الان بينهم 4952 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 450الفا و891 شخصا لغاية الان، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس 32 الفا و320 حالة وفاة.

يذكر ان 4 ملايين و689 الفا و118 شخصا في إيران خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19"، حتى الان.