إصابة مواطن في مواجهات مع المستوطنين في نابلس

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم السبت، برأسه أثناء تصدي الشبان لاعتداء مجموعة من المستوطنين على أراضي ومنازل المواطنين في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من قرية عصير القبلية، فيما تصدى لهم شبان بالحجارة.

وأوضح صالح، أن المواطن عبد الباسط محمد أحمد أصيب بحجر في رأسه ألقاه عليه أحد المستوطنين، ووصفت إصابته بالمتوسطة، مما دعا لنقله للمشفى في مدينة نابلس.

وأوضح صالح أن المواجهات اندلعت بالقرية بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز، وأدى إلى اشتعال النيران في أراضي المنطقة.

وتشهد بلدة عصير القبلية، اعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بالإضافة لمحاولات مستمرة لمصادرة أراضي المواطنين بالبلدة وأعمال تجريف وإقامة طرق استيطانية لربط المستوطنات والكتل الاستيطانية بعضها ببعض.

وتتعرض قرى جنوب نابلس لاعتداءات شبه يومية من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم.