الداخلية تصدر قرارات جديدة من بينها بدء حظر التجول من الساعة السابعة

أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم السبت، أن حظر التجول في جميع المحافظات يبدأ من الساعة 7:00 ويتم اغلاق البحر من الساعة 6:30.

كما قررت منع منعاً باتا خروج سيارات الفرح بشكل مواكب والفدعوس وعليه يتم إيقاف السيارات وأخذ المقتضى القانوني بحقها حسب الأصول. واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص المشاركين في المناسبات، حيث يتم خروجهم من النوافذ والوقوف على الأبواب أثناء سير السيارات يتم ضبطهم ومحاسبتهم.

وقررت على منع منعاً باتاً دخول وخروج أي شخص داخل المناطق المصنفة بالحمراء وهم كالتالي: (التركمان - البريج - بيت حانون- الشيخ رضوان) ولا يستثنى من ذلك العساكر والمدنيين الموظفين أياً كانت الصفة.

كما منعت فتح بيوت العزاء في جميع المحافظات والتأكيد على أخذ واجب العزاء عبر الاتصال.

وشددت على إغلاق المدارس، والأسواق والمساجد في المناطق المغلقة والمصنفة حمراء.