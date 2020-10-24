مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع وست هام

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لمثله في مباراة أقيمت، السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم وست هام يونايتد بهدف جاء من مقصية خلفية للاعب ميشيل أنطونيو في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وأدرك السيتي التعادل مع بداية الشوط الثاني عبر لاعبه الشاب فيل فودين في الدقيقة 51.

وبذلك، أهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الـ "بريميرليغ"، وبات في رصيده ثمان نقاط في المركز الحادي عشر، متخلفًا بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي بقي في المركز العاشر.