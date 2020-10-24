أبو هلال: تطبيع السودان ترك الفلسطينيين وحيدًا في مواجهة الاحتلال

أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، اليوم السبت، أن التراجع والتردي في موقف النظام الرسمي في السودان وسقوطه في مستنقع التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي كان مفاجئاً.

وقال أبو هلال في حديث لإذاعة صوت الأقصى، إن "السودان معروف بعدائه للكيان الصهيوني ومواقفه الرسمية والشعبية المشرفة تجاه شعبنا وقضيتنا، وذلك بخلاف أنظمة الإمارات والبحرين المعروفة سابقاً بعلاقاتها المشبوهة مع الكيان الصهيوني على امتداد سنوات طويلة".

وأوضح أن الاحتلال يسعى من خِلال التطبيع لإحكام سيطرته على المنطقة العربية والإسلامية لتكون له اليد العليا، وتشكيل حلف أمني وعسكري جديد في المنطقة ينفذ أجنداته من خلالها.

وأشار أبو هلال إلى أن تأثير التطبيع مع الاحتلال يصب في اتجاهين، فهو يكشف ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته ويترك الشعب الفلسطيني وحيداً في مواجهة الاحتلال وآله بطشه وقمعه الصهيونية مجرداً من عمقه العربي الذي بات رهينة للسياسات الأمريكية والصهيونية.

كما يُسقِط التطبيع ورقة التوت عن سوأة هذه الأنظمة المتصهينة التي تعتبر أدوات رخيصة للاحتلال تنفذ أجنداته في المنطقة ويعريها ويكشف حقيقتها أمام شعوبها.

وشدّد على أن هذا الواقع المرير وانسلاخ أنظمة التطبيع العربية من عقيدتها الوطنية والإسلامية، يحتم على شعوب أمتنا أن تقول كلمتها وأن تضع حداً لأنظمة الخيانة التي تتحكم بمصيرها ومقدراتها.

أمس، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان مشترك مع السودان و(إسرائيل)، إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وسط رفض فلسطيني وعربي واسع.

نحن واثقون بأن الشعب السوداني الشقيق لن يقبل بالتطبيع مع العدو الصهيوني، وأنه سيستمر في حِراكه الرافض لأي علاقة معه.