جماعة أنصار الله: تطبيع السودان يحقق مصالح الصهاينة في تصفية قضية فلسطين

اعتبرت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم السبت، أن تطبيع السودان علاقاتها مع "إسرائيل"، يحقق مصالح الأخيرة بـ "تصفية القضية الفلسطينية".

وقال المكتب السياسي للجماعة، في بيان نشرته وسائل إعلام، إنه يدين بشدة إقدام السلطة الانتقالية في السودان على التطبيع مع "إسرائيل".

واعتبر أن "التطبيع يعد لهثا وراء مصالح الصهاينة بتصفية القضية الفلسطينية والتآمر عليها وعلى الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان، أن "الأنظمة التي تماهت وانخرطت مع أطماع "إسرائيل"، باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة أمام شعوبها وشعوب المنطقة".

ورأى أن أنظمة الإمارات والبحرين والسودان "لن تجني من التطبيع إلا الخسارة التاريخية".