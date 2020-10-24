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إيران: اتفاق التطبيع الإسرائيلي السوداني زائف وقائم على الفدية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:59 - 24 أكتوبر 2020
ايران ايران
تقارير
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، إن اتفاق التطبيع بين السودان و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات "زائف" وقائم على "فدية".

وقالت الوزارة على تويتر: "ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء ’للإرهاب".

وأضافت: "بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي".

واتفقت "إسرائيل" والسودان الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.

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