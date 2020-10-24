لليوم السابع.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخل مخيم العروب في الخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إغلاق مخيم العروب شمال مدينة الخليل لليوم السابع على التوالي، بالأبواب الحديدية.

وأفادت مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال تغلق مخيم العروب لا تزال تغلق البوابة الحديدية وتضع المتاريس، وتمنع المركبات من العبور من الطريق الرئيسي الأمر الذي يدفعها لسلوك طرق طويلة ووعرة للوصول الى المخيم.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم فيه.

وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني يمتد من عصيون شمال مدينة الخليل حتى حلحول (التفافي العروب) وهذه الشارع سليتهم أكثر من 1273 دونما.

وسيعزل الشارع الاستيطاني مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول.

ويهدف لربط ما يسمى بالقدس الكبرى مع مستوطنة “كريات أربع” ومستوطنة “كرمي تسور” وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل.





