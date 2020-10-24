جامعة الإسراء بغزة تستأنف التعليم الوجاهي الجزئي غدًا الأحد

استأنفت جامعة الإسراء في قطاع غزة التعليم الوجاهي الجزئي لطلبة المستوى الأول والمساقات العملية لكافة المستويات، وذلك اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد الموافق 25/10/2020.

وأوضحت الجامعة، إنّها سترسل رسائل نصية للطلبة لاطلاعهم على المواعيد الخاصة بهم، وفق الجدول الوجاهي الاستثنائي.

وأكدت على ضرورة الالتزام التعليمات والإجراءات الوقائية التي أقرتها بناءً على تعليمات وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، وذلك لضمان سلامة الطلبة الأعزاء.

كما واعلنت جامعتا الازهر الاسلامية اليوم، عن بدء التعليم الوجاهي في مقرات الجامعة الاسبوع الجاري.

واكدت الجامعة الإسلامية بغزة انها سوف تستأنف الجامعة التعليم الوجاهي في المقررات العملية وفق نظام مكثف؛ وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2020م لضمان استكمال الفصل الدراسي وسوف تسعى الجامعة لتوسيع التعليم الوجاهي ما أمكن بحسب الحالة الوبائية وستهتم بمراعاة طلبة المستوى الأول.

في حين قالت جامعة الأزهر ان التعليم الوجاهي سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 26/10/2020 لطلبة الدراسات العليا والمستوى الأول من مرحلة البكالوريوس فقط، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة إجراء السلامة والوقاية.