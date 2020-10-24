الأسير ضياء مطر يدخل عامه الـ14 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير المقدسي ضياء أحمد مطر اليوم السبت، من بلدة جبل المكبر قضاء مدينة القدس المحتلة؛ عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

واعتقل مطر 44 عامًا بتاريخ 24/10/2007م؛ وأصدرت المحكمة الاسرائيلية بحقه حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

والاسير مطر من مواليد 01/10/1976م ومتزوج ولديه ثلاثة من الأبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون الاسرائيلي.

ويواجه 53 مقدسيا أحكاما بالسجن تزيد على 25 عاما، في حين تصل مدة محكومية بعضهم لمئات السنين، كما أمضى ثمانية أسرى مقدسيين أكثر من عشرين عاما داخل السجون حتى الآن.

ويتوزع الأسرى المقدسيون على معظم السجون، لكنهم يتركزون في سجون النقب ومجدو وجلبوع، في حين تقبع الاسيرات في سجني الدامون والشارون، وعدد من القاصرين يقبعون في سجن أوفك مع الجنائيين.

ويبلغ عدد الأسرى المقدسيين الذين يخضعون للاعتقال الاداري ما يزيد عن 23 أسيرا، بينهم أربعة قاصرين، وشهدت محاكم الاحتلال في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في الأحكام الصادرة بحق القاصرين المتهمين بإلقاء الحجارة.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو5000 أسير، منهم حوالي 600 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية، و425 معتقلا إداريا، وحوالي 200 طفل، و45 أسيرة.

ويعاني الأسرى داخل سجون الاحتلال من أبشع الانتهاكات، سواء من خلال إدارة مصلحة السجون، أو من خلال سياسة الاحتلال. والقوانين التي تقدم في الكنيست ضدهم، وضد عائلاتهم، تهدف إلى المزيد من التنكيل بهم والتضييق عليهم.