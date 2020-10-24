ميزة جديدة لتطبيق "سناب شات"

أعلن تطبيق سناب شات الشهير، اليوم السبت، عن ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق تساعد على انتقاء الأطعمة المفيدة للصحة.

وأوضح التطبيق أنه بات للمستخدمين تشغيل الكاميرا في إمكان تواجدهم لإجراء مسح على الرمز الشريطي الموجود على الأطعمة؛ لكي يبين لهم الفوائد الغذائية والصحية.

وبحسب موقع "إنغادغيت"، فإن الميزة الجديدة ستمنح ملاحظات خاصة بتذوق الأطعمة، كما تسري الميزة كذلك على مسح الرمز الشريطي الموجود على زجاجات النبيذ.

وتأتي تلك الميزة، ضمن جزء من سعي الشركة لجعل كاميرتها أكثر فائدة، وذلك لأن منصتها مبنية على الواقع المعزز.

ويعد "سناب شاب" تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة ويمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.