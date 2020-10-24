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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عائلة الأخرس تطالب الرئاسة والحكومة والفصائل بالوقوف الى جانب الأسير ماهر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:33 - 24 أكتوبر 2020
زوجة الأسير ماهر الاخرس اثناء الاطمئنان على زوجها زوجة الأسير ماهر الاخرس اثناء الاطمئنان على زوجها
تقارير
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دعت عائلة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 90 على التوالي، رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية وأحرار العالم أجمع، للوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية نصرةً لابنها الأسير الذي يخوض معركة الحرية والكرامة ممثلاً شعباً بأكمله، ويرزخ تحت أقبح وأطول احتلال في العصر الحديث.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاستجابة لمطلب الأسير الأخرس، بالإفراج عنه رفضاً لاعتقاله الاداري، وسط إصرار الأسير بعدم القبول بأي عرض سوى الحرية أو الشهادة.

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