جامعتا الأزهر والاسلامية تعلنان عن بدء التعليم الوجاهي الأسبوع الجاري للفئات التالية

اعلنت جامعتا الازهر الاسلامية اليوم السبت 24/10/2020 ، عن بدء التعليم الوجاهي في مقرات الجامعة الاسبوع الجاري .

واكدت الجامعة الإسلامية بغزة انها سوف تستأنف الجامعة التعليم الوجاهي في المقررات العملية وفق نظام مكثف؛ وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2020م لضمان استكمال الفصل الدراسي وسوف تسعى الجامعة لتوسيع التعليم الوجاهي ما أمكن بحسب الحالة الوبائية وستهتم بمراعاة طلبة المستوى الأول.

في حين قالت جامعة الأزهر ان التعليم الوجاهي سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 26/10/2020 لطلبة الدراسات العليا والمستوى الأول من مرحلة البكالوريوس فقط، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة إجراء السلامة والوقاية.