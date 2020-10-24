ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جامعتا الأزهر والاسلامية تعلنان عن بدء التعليم الوجاهي الأسبوع الجاري للفئات التالية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:06 - 24 أكتوبر 2020
الجامعة الاسلامية الجامعة الاسلامية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اعلنت جامعتا الازهر الاسلامية اليوم السبت 24/10/2020 ، عن بدء التعليم الوجاهي في مقرات الجامعة الاسبوع الجاري .

واكدت الجامعة الإسلامية بغزة انها سوف تستأنف الجامعة التعليم الوجاهي في المقررات العملية وفق نظام مكثف؛ وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2020م لضمان استكمال الفصل الدراسي وسوف تسعى الجامعة لتوسيع التعليم الوجاهي ما أمكن بحسب الحالة الوبائية وستهتم بمراعاة طلبة المستوى الأول.

في حين قالت جامعة الأزهر ان التعليم الوجاهي سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 26/10/2020  لطلبة الدراسات العليا والمستوى الأول من مرحلة البكالوريوس فقط، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة إجراء السلامة والوقاية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات