جون بايدن يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانًا حال فاز بالانتخابات

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن أمس بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانا "للجميع" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

فيما حذر بايدن في المناظرة الانتخابية مع منافسه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من "شتاء أسود" في أميركا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

واستعرض بايدن، في خطاب انتخابي بولاية ديلاوير غربي أميركا، خطته لمحاربة الفيروس، وذلك قبل 11 يوما من موعد الانتخابات، وأوضح أنه "فور توافر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا".

وكان المرشح الجمهوري ترامب شدد بدوره أيضا على أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا، ووعد الأميركيين بقرب طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، واتهم الرئيس ترامب منافسه بايدن بتخويف الأميركيين من كورونا من أجل دفعهم للتصويت لصالحه.

إصابات قياسية

وأفاد إحصاء لرويترز بأن الولايات المتحدة حطمت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، إذ سجلت قرابة 84 ألف حالة جديدة، بسبب تفشي المرض في كل مناطق البلاد تقريبا.

واتهم بايدن -الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما- منافسه ترامب بعدم التوفر على خطة لمواجهة كورونا، وقال "نحن في هذه الأزمة منذ نحو 8 أشهر، والرئيس ليست لديه خطة حتى الآن"، وأضاف مخاطبا الأميركيين "لقد تخلى عنكم، تخلى عن أُسَركم، وتخلى عن أميركا".

وقضى المرض المستجد -الذي ظهر لأول مرة بالصين في ديسمبر/كانون الثاني الماضي- على 224 ألفا في أميركا وفاق عدد المصابين 8.5 ملايين.

وتوقع بايدن أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية "شتاء أسود" بسبب الجائحة، وأضاف "لا يوجد عالِم واحد جاد في العالَم يرى أن "كوفيد-19" سيختفي قريبا"، فرد عليه ترامب "نحن نحارب الفيروس بحزم شديد".

وقال المرشح الديمقراطي إنه بمجرد وصوله إلى السلطة سيدعو الكونغرس على وجه الخصوص للتصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الكمامات في المباني الفدرالية، ووسائل النقل بين الولايات.