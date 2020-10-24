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إيران : اتفاق التطبيع بين السودان و"اسرائيل" قائم على “فدية”

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:27 - 24 أكتوبر 2020
الجمهورية الايرانية الجمهورية الايرانية
تقارير
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت 24/10/2020  إن اتفاق السودان و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات “زائف” وقائم على “فدية”.

وقالت الوزارة على تويتر: “ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء ’للإرهاب’”.

وأضافت: “بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي”.

واتفقت إسرائيل والسودان الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.

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