إيران : اتفاق التطبيع بين السودان و"اسرائيل" قائم على “فدية”

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت 24/10/2020 إن اتفاق السودان و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات “زائف” وقائم على “فدية”.

وقالت الوزارة على تويتر: “ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء ’للإرهاب’”.

وأضافت: “بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي”.

واتفقت إسرائيل والسودان الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.