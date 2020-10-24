امريكا تحذر من تدهور العلاقات مع تركيا.. واردوغان: موقف واشنطن لا يهم

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أمس الجمعة على اختبار تركيا لمنظومة الدفاع الجوية الروسية (إس-400) محذرة من تدهور العلاقة بين البلدين بشكل خطير بسبب منظومة روسيا الدفاعية.

المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان قال: "إن البنتاغون يدين بشدة اختبار تركيا منظومة الدفاع الجوي (إس-400)، في 16 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2020".

وأوضح هوفمان أن موقف بلاده من منظومة روسيا الدفاعية في تركيا واضح وثابت، مبينا أن النظام التشغيلي للمنظومة لا يتوافق مع التزام تركيا باعتبارها حليفا للولايات المتحدة وعضوا بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد أن الولايات المتحدة تعارض امتلاك تركيا منظومة (إس-400)، مضيفا "نعترض على هذه الاختبارات التي تحدث مشاكل خطيرة لعلاقاتنا الأمنية".

وأشار المتحدث إلى تعليق انضمام تركيا لبرنامج مقاتلات (إف-35) الأميركية، بسبب شرائها منظومة (إس-400).

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اختبارات منظومة (إس-400) الصاروخية جرت بالفعل، مؤكدا أن موقف واشنطن لا يهم أنقرة.

وأضاف أن "وجود سلاح روسي (إس-400) لدينا بالتحديد هو ما يزعج البعض، لكننا مصممون على موقفنا"، لافتًا إلى أن اليونان لديها منظومة (إس-300) الروسية، وتستخدمها بالفعل، فهل سألت أميركا الجانب اليوناني عن ذلك؟

وعقدت تركيا وروسيا اتفاقية تزويد أنقرة بمنظومة الدفاع الجوي (إس-400)، في أبريل/نيسان 2017، وفي يوليو/تموز 2019، علّقت واشنطن شراكة أنقرة في مشروع تصنيع (إف-35)، إثر تسلم تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.