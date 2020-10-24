ماذا قال ابو عاذرة بشأن العودة لمدارس الأونروا وكيف سيتم التعليم عن بعد ؟

أكد فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث تشغيل اللاجئين "الأونروا" ان الاونروا قررت استمرار التعليم عن بعد حتى تهيئة كافة الظروف المناسبة للتعليم الوجاهي ، مشيراً الى ان سيتم دراسة موضوع العودة للمدارس اليوم وغدا .

وشدد ابو عاذرة خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" على انه لا قرار حتى اللحظة بالتعليم الوجاهي حتى يتم التأكيد ان المدارس جاهزة للتعامل مع حالات مصابة او مخالطة سواء من الطلبة او المعلمين عندما يكون لدينا تصور كامل سيصدر قرار بشأن التعليم الوجاهي، موضحا ان كل الامور تحت الدراسة ونريد ان نكون مطمئنين بشان قدرتنا في التعامل مع الجانب الصحي .

واعتبر ابو عاذرة ان التعليم عن بعد التعلم ليس بديل عن التعليم الوجاهي ، موضحاً ان التعلم عن بعد لا يعني التعليم الالكتروني ، فهناك مقومات التعليم عن بعد اصبحت متوفرة منها الكتاب المدرسي بالإضافة الى توزيع بطاقات التعليم الذاتي عن بعد ، فهي تساعد الطالب على فهم المحتوى .

وتابع :" الليلة الماضية قمنا بنشر شروحات للبطاقات لكل الطلاب وفي كل المواد ويستطيع الاهل مساعدة الطالب من هذه المواد التي تم ارسالها، مشيراً الى انه وبعد انقضاء اسبوع من التعليم عن بعد سيتم تقييم عدد الطلاب الذين تمكنا من الوصول إليهم .

وأوضح ابو عاذرة انه لا يمكن الاستغناء عن التعليم عن وخاصة في ظل وجود مناطق حمراء ، مجدداً تأكيده ان الهدف الاساسي من التعليم عن بعد ان يبقى الطالب ملتزم بالنظام التعليمي ويكون دور أولياء الامور في المتابعة .