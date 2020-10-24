عودة على مراحل في الحكومة والأونروا "تعليم عن بعد"مرفوض ووجاهي مؤجل

يواصل التعليم في قطاع غزة العودة ببطء شديد وعلى مراحل في المدارس الحكومية وفقا لخطة أعدت مسبقاً للتكييف مع تفشي فيروس "كورونا" والخروج بأقل الخسائر ، الا ان التعليم في مدارس الأونروا الذي بدأ في ترتيب أموره متأخراً لم يقرر حتى اللحظة بشأن العودة للتعليم الوجاهي ، وفضل الإعلان عن بدء التعليم عن بعد اليوم ورسمياً في كافة محافظات القطاع وسط حالة من الفوضى والتخبط في قيادة دفة التعليم ، وترك الترتيبات لكل مدرسة على حدا وقدرتها في الوصول للطلبة.

المدارس الحكومة تواصل التدرج في خطتها لعودة المدارس ، الا ان الرفض التام من قبل أهالي سواء في المدارس الحكومية او الاونروا ، ان يكون التعليم عن بعد هي الخطة المعتمدة لصعوبة تطبيقها أسوة بباقي دول العالم لحالة الفقر والاوضاع الاقتصادية الصعبة ، وانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ن وضعف الانترنت .

عودة المرحلة الثانية الاثنين

رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية و التعليم في حكومة غزة قال ان وزارة التعليم تواصل عودة الطلبة للمدارس على مراحل ، فبعد انتهاء عودة 36 ألف طالب من طلبة الثانوية العامة قبل اسبوعين حسب البرتوكول الصحي ، واستشعار المسؤولية من الجميع ، تبدا المرحلة الثانية يوم الاثنين القادم 26/10/2020 بعودة 222 ألف طالب وطالبة من الصفوف من السابع وحتى الحادي عشر .

وقال صالحية خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الوزارة والحكومة وبعد الانتهاء من كافة الترتيبات ، نحن على استعداد للعودة للمرحلة الثانية ، وفقا لنظام الشفتات كما جرى في الثانوية العامة ، وعلى مدارس لثلاثة ايام لكل شفت على ان يكون من 20_25 طالباً في كل صف .

وبشأن الية التعامل مع المناطق التي تصنف حمراء ، أوضح صالحية ان هناك برتوكول للتعامل مع تلك المناطق، فالمعلمون والطلاب في المناطق الحمراء يمنع عليهم التوجه للمدراس ، وسيتم تعويض الطلاب وفقا لآليات التعويض للتمكن من استدراك ما فاتهم .

مدارس الاونروا

ومن جانبه أكد فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث تشغيل اللاجئين "الأونروا" ان الاونروا قررت استمرار التعليم عن بعد حتى تهيئة كافة الظروف المناسبة للتعليم الوجاهي ، مشيراً الى ان سيتم دراسة موضوع العودة للمدارس اليوم وغدا .

وشدد ابو عاذرة على انه لا قرار حتى اللحظة بالتعليم الوجاهي حتى يتم التأكيد ان المدارس جاهزة للتعامل مع حالات مصابة او مخالطة سواء من الطلبة او المعلمين عندما يكون لدينا تصور كامل سيصدر قرار بشأن التعليم الوجاهي، موضحا ان كل الامور تحت الدراسة ونريد ان نكون مطمئنين بشان قدرتنا في التعامل مع الجانب الصحي .

واعتبر ابو عاذرة ان التعليم عن بعد التعلم ليس بديل عن التعليم الوجاهي ، موضحاً ان التعلم عن بعد لا يعني التعليم الالكتروني ، فهناك مقومات التعليم عن بعد اصبحت متوفرة منها الكتاب المدرسي بالإضافة الى توزيع بطاقات التعليم الذاتي عن بعد ، فهي تساعد الطالب على فهم المحتوى .

وتابع :" الليلة الماضية قمنا بنشر شروحات للبطاقات لكل الطلاب وفي كل المواد ويستطيع الاهل مساعدة الطالب من هذه المواد التي تم ارسالها، مشيراً الى انه وبعد انقضاء اسبوع من التعليم عن بعد سيتم تقييم عدد الطلاب الذين تمكنا من الوصول إليهم .

وأوضح ابو عاذرة انه لا يمكن الاستغناء عن التعليم عن وخاصة في ظل وجود مناطق حمراء ، مجدداً تأكيده ان الهدف الاساسي من التعليم عن بعد ان يبقى الطالب ملتزم بالنظام التعليمي ويكون دور أولياء الامور في المتابعة .