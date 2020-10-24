ايفانكا ترامب تعلق على اتفاقية التطبيع بين "إسرائيل" والسودان

علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم على إعلان توقيع اتفاقية تطبيع بين "إسرائيل" والسودان.

ووصفت ايفانكا على حسابها الشخصي على تويتر، الإدارة الأمريكية برئاسة والدها دونالد ترامب بأنها ادارة "السلام" بسبب تمكنها من توقيع ثلاثة اتفاقيات سلام بين "إسرائيل" والدول العربية في اقل من نصف عام.

والدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلامة حتى الآن هي الامارات والبحرين والسودان فيما أكد دونالد ترامب أن هناك 5 دول عربية أخرى في طريقها لتطبيع العلاقات مع "اسرائيل".

ورجحت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن دولة قطر ستكون الدولة القادمة لتوقيع اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل".