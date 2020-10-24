صورة: خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت 24 – 10 – 2020

ولوحظ من خلال متابعة خرائط انتشار الفيروس تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة غزة حيث سجلت 72 اصابة جديدة، تليها محافظة الشمال بـ 60 اصابة ثم الوسطى بـ 14 اصابة وخانيونس 8 اصابات ورفح اصابتين فقط.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ شهر مارس 2020 حتى اليوم اصابة 5331 اصابة، تعافى منهم 3285 حالة بينما سجل 31 حالة وفاة بفيروس كورونا.

شاهد خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت 24 – 10 – 2020