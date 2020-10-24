لا يُنصح بتناول اللبن الزبادي على الريق.. فماهي باقي الأطعمة الممنوعة؟

حذر العديد من خبراء التغذية الألمان ان هناك بعض المواد الغذائية من الأفضل تجنب تناولها على الريق، لما تسببه من تهيج للغشاء المخاطي للمعدة .

موقع" "Fit For Fun المختص بالشؤون الصحية، أكد بأن خبراء التغذية الألمان ينصحون بالتخلي عن تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، لأنها تهضم بصعوبة في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

ويضيف الموقع، أنه لا ينصح بتناول الزبادي على معدة خاوية، لأنه يفقد الكثير من فوائده قبل وصوله إلى الأمعاء. لذلك يفضل تناوله بعد مضي 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم.

وجبة الفطور ليست أفضل وقت لتناول الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت وغيرها، لأنها تسبب حرقة المعدة. كما يجب الامتناع عن تناول الموز في وجبة الفطور لأنه يسبب ارتفاعا حادا بمستوى السكر في الدم.