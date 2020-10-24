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قوى الاجماع الوطني بالسودان: شعبنا غير ملزم باتفاقيات التطبيع مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:41 - 24 أكتوبر 2020
السودان- فلسطين -السودان وفلسطين السودان- فلسطين -السودان وفلسطين
تقارير
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قال تحالف "قوى الإجماع الوطني" بالسودان، إن الشعب السوداني غير ملزم باتفاقيات التطبيع، وما جرى بتوقيع اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، تجاهل للرأي العام وللموقف الشعبي، واستخفاف به.

ورأى التحالف في بيان صدر عنه، أن الشعب السوداني الذي يتم عزله وتهميشه بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات.

وأضاف أن السلطة الإنتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة الدستورية وتمضي خطوات في إتجاه التطبيع، والخروج على ثوابت ومأثر سودان اللاءات الثلاثة، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد التحالف أن الشعب السوداني ملتزم بمواقفه التاريخية، ويعمل من خلال جبهة عريضة لمقاومة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعة.

 

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