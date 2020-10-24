مختص بشؤون الاسرى يدعو لتطوير الأداء المساند للأسير ماهر الاخرس

دعا المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة اليوم السبت 24/10/2020 ، الكل الفلسطيني إلى تطوير الأداء المساند للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 90 يوما، وجعل إضرابه عبئا على الاحتلال.

وطالب فروانة ، بالتحرك على كافة الصعد، وتفعيل التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتوسيع الحراك التضامني والنضالي المساند بكل الوسائل الممكنة والمشروعة، وجعل إضراب الأخرس عبئا ثقيلا على الاحتلال وسجانيه.

ورأى بأن الحراك النضالي والفعل المساند لإضراب المعتقل الأخرس، داخل وخارج السجون، وعلى كافة الصعد والمستويات، أمر مهم للغاية، وكفيل بتقصير فترة الإضراب وإجبار سلطات الاحتلال على تغيير مواقفها، والتجاوب مع مطلبه المشروع والوصول إلى لحظة الانتصار المأمول، بما يضع حدا لمعاناة "الأخرس" وينقذ حياته.

وقال فروانة: "إن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 3 شهور، رفضا لاعتقاله الإداري، قد دخل مرحلة الخطر، بعد أن طرأ تدهوراً شديداً على صحته، في ظل التعنت الإسرائيلي واستمرار الاستهتار بحياته".

وأوضح: "الإضراب عن الطعام يُعتبر شكلا من أشكال المقاومة السلمية المشروعة خلف القضبان، وهو الخيار الأخير وغير المفضل الذي يلجأ إليه الأسرى رغما عنهم، بعد فشل الخيارات الأخرى الأقل ألما وقسوة، وذلك للذود عن كرامتهم وانتزاع حقوقهم، وأن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها اليوم المعتقل الأخرس، هي ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لمواجهة السجان وإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي".

وأكد فروانة أن المعتقل الأخرس، يمثل الجميع في معركته ضد المحتل، وينوب عن الكل في مواجهته للسجان ويُقدم نموذجا بإضرابه، ويفتح بأمعائه الخاوية ملف الاعتقال الإداري الذي عانينا منه طويلا، ويسلط الضوء على ضحايا الاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والجرائم الإسرائيلية التي اقترفت بحق المواطنين الفلسطينيين طوال العقود الماضية، تحت ما يُسمى "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، وبذريعة "الملف السري".

وأشار إلى أن الآلاف من الفلسطينيين قد أمضوا شهورا وسنوات طويلة في الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة عادلة، ودون إطلاع المعتقل أو محاميه على أسباب الاعتقال ومبررات استمرار الاحتجاز، وما يزال يقبع في سجون الاحتلال نحو (350) معتقل فلسطيني رهن الاعتقال الإداري، في ظروف احتجاز صعبة.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت ماهر الأخرس (49 عاما) في 27 تموز/أيلول الماضي، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو متزوج وأب لـ6 أبناء، وقد شرع بالإضراب عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله رفضاً لـ"الاعتقال الإداري".