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فيديو تكدس النفايات على الطرقات في لبنان

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 11:14 - 24 أكتوبر 2020
النفايات في لبنان النفايات في لبنان
تقارير
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تداول العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تكدس النفايات المنزلية على الطرقات في مختلف المناطق في الأراضي اللبنانية.

وحول سبب تكدس النفايات المنزلية في لبنان كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية أن السبب يعود إلى تراكم مستحقات شركات جمع النفايات ومعظمها بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى توقف التسهيلات المالية عبر البنوك، وأخيراً المشكلة النقدية التي على أساسها ما عادت الشركة قادرة على دفع رواتب العمال وأغلبهم من اللبنانيين بعد ترحيل ما يقارب من 400 عامل أجنبي".

وتكدست النفايات المنزلية على جوانب الطرقات في أقضية بعبدا والشوف وعاليه الجبلية، وظهرت أكثر وضوحاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجة كمية النفايات الهائلة بسبب الاكتظاظ السكاني هناك.

وفي السياق نفسه، وبعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو على الانترنت اتخذ اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية قرارا برفع النفايات عن الطرقات.

وقد جهز لهذه المهمة فرقاً ترفع الركام المتكدس على نفقة الاتحاد والبلديات التي تعاني هي الأخرى من عدم دفع الدولة لمستحقاتها المتراكمة في وزارة المالية منذ عام 2018.

 

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