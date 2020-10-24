مستوطنون يقطعون اشجار الزيتون جنوب نابلس

أقدم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم السبت على قطع عدد من أشجار الزيتون في جالود جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية قال: "إن المواطنين في جالود اكتشفوا اليوم، أن المستوطنين قطعوا عددا من أشجار الزيتون في أراضيهم الواقعة شرقي البلدة والتي تعرف باسم "الكركفة" والمحاذية للبؤرة الاستيطانية "ايش كودش".

وأضاف أن بعض هذه الأشجار التي جرى تقطيعها باستخدام المناشير الكهربائية معمرة ومزروعة منذ مئات السنين.

يُشار إلى أن الفترة الحالية تشهد بدء موسم جني الزيتون، الذي تكثر فيه الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي الزراعية بهدف تقليل انتاج الزيتون ودفع المزارعين للإحباط وعدم زراعة اراضيهم في محاولة منهم لسرقة الارض لصالح المستوطنين.