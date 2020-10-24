الأوقاف تستنكر الحملة الفرنسية والاساءة للنبي "محمد"

عبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عن استنكارها واستهجانها الشديدين للحملة الممنهجة التي تشنها بعض الصحف الفرنسية عبر نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكدت الأوقاف أن ما يجري في اساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو تحدٍ واضح لمشاعر ملايين المسلمين في العالم.

وقالت الأوقاف: "إن هذه الممارسات العنصرية من قِبل الصحف الفرنسية التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يبدو بدعم وموافقة من الحكومة الفرنسية ورئيسها ماكرون".

وحملت الوزارة الحكومة الفرنسية المسؤولية عن هذه الإساءات الخطيرة، والتي تفتح أبواب الفتنة والصراع.

وتابعت: "إن هذه الرسوم تدل بشكل قاطع وواضح على مدى الحقد والكراهية تجاه الإسلام والمسلمين"

وطالبت وزارة الأوقاف الحكومات العربية والإسلامية بأن يكون لهم موقف واضح تجاه الحكومة الفرنسية التي تسمح بنشر رسوم مسيئة لنبي البشرية بحجة حرية التعبير.

كما دعت الوزارة المسلمين كافة في أنحاء العالم إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وهذا أقل القليل لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم.

وشهدت الفترة الماضية اساءة واضحة من الفرنسيين إلى الإسلام عقب اقدام شاب شيشاني على قتل معلم فرنسي عرض صورًا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واقدام شابتين فرنسيتين على طعن شابتين مسلمتين.على خلفية قتل المعلم الفرنسي.