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اسعار الذهب اليوم السبت في فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:00 - 24 أكتوبر 2020
اسعار الذهب في فلسطين اسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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شهدت اسعار الذهب اليوم السبت في فلسطين تذبذبًا في الاسعار لا سيمع مع تذبذب اسعار الدولار الأمريكي في العالم.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين على اهتمام عدد كبير جدًا من الفلسطينيين لا سيما فئة التجار وفئة الشباب المقبلين على الزواج.

وفي هذه المقالة سنبين اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.64 شيكل $61.17

سعر الذهب عيار 22  189.43 شيكل $56.07

اسعار الذهب عيار 21 180.82 شيكل $53.52

اسعار الذهب عيار 18 154.99 شيكل $45.88

سعر الذهب عيار 14  120.54 شيكل $35.68

سعر الذهب عيار 12  103.32 شيكل $30.58

اسعار أوقية الذهب     6,427 شيكل  $1,902

اسعار جنيه الذهب      1,447 شيكل  $428.18

اسعار كيلو الذهب      206,644 شيكل       $61,167

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

23 أكتوبر     206.87       181.02       155.16       120.68       103.44

22 أكتوبر     207.37       181.45       155.53       120.96       103.68

21 أكتوبر     208.94       182.83       156.71       121.88       104.47

20 أكتوبر     207.53       181.60       155.65       121.06       103.77

19 أكتوبر     206.95       181.09       155.22       120.72       103.48

18 أكتوبر     206.49       180.68       154.87       120.45       103.24

17 أكتوبر     206.48       180.68       154.86       120.45       103.24

16 أكتوبر     206.48       180.68       154.86       120.45       103.24

15 أكتوبر     208.07       182.06       156.05       121.37       104.03

14 أكتوبر     206.51       180.70       154.89       120.47       103.26

 

 

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