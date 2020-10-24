بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اليوم

بدأت فلسطين اليوم السبت 24/10/2020 العمل بالتوقيت الشتوي بدءًا من الساعة الواحدة من منتصف الليلة الماضية, وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني اعلن الاسبوع الماضي عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في ظل اقتراب نهاية فترة التوقيت الصيفي.

وقال مجلس الوزراء في بيان له عقب ختام الجلسة الأسبوعية إن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين سيكون ابتدءًا من صباح اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس أن ضبط التوقيت الشتوي في فلسطين يكون من خلال تأخير عقارب الساعة ، 60 دقيقة إلى الخلف، مُعلنا في الوقت ذاته عن جملة قرارات جديدة.