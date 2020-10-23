تعرف على فوائد فاكهة "الكاكا" المذهلة..!

كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية لفاكهة الخرمة المعروفة أيضا في عدد من الدول العربية باسم "الكاكا" أو "التين الكاكي"، أو" القاقا".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية منى ناصر، أن الخرمة التي يطلق عليها أيضا "بيريسيمين"، من الفواكه الموسمية التي تتميز بعناصرها الغذائية المفيدة، وتتشارك مع الفواكه الأخرى في مهمة الحفاظ على الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، إضافة إلى حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن حبة واحدها من الخرمة وزنها (168 غراما) تحتوي على: "118 وحدة حرارية، و31 غراما من الكربوهيدرات، وغرام من البروتين، و 0.3 غرام من الدهون، و 6 غرامات من الألياف".

كما تحتوي بحسب خبيرة التغذية على "55 % من الفيتامين "أ" الموصى به يوميا، و%22 من الفيتامين "ج" الموصى به يوميًا %6 من الفيتامين "هـ" الموصى به يوميا، و %8 من الفيتامين "ب 6" الموصى به يوميا، و%8 من البوتاسيوم الموصى به يوميا".

وأشارت إلى أن هذه المكونات مفيدة لجسم الإنسان كالتالي:

مصدر مهم من مضادات الأكسدة القوية لاسيما الكاروتينات والفلافونويد، التي تساهم في خفض فرص الاصابة بالأمراض، بما فيها أمراض القلب والسكري.

تعزز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات ومستويات الكولسترول في الدم، نظرا لاحتوائها على مركبات الفلافونويد.

غنية بالفيتامين "سي" الذي يحارب الالتهابات في الجسم، وبالتالي، يقي من الأمراض.

تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل مستويات السكر في الدم لغناها بمعدلات كبيرة من الألياف.

غنية بفيتامين "أ" ومادتي اللوتين والزياكسانثين، اللتين لا يصنعهما الجسم.