سعر البيتكوين يقفز إلى مستوى جديد مقابل الدولار

صعد سعر العملة الرقمية البيتكوين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فوق مستوى 12500 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

وبحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 6.68% إلى 12719 دولارا، وفقا لما أظهره موقع coindesk، المتخصص في متابعة أخبار العملات الرقمية.

وجاء الارتفاع بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن شركة "PayPal" انضمت اليوم إلى سوق العملات الرقمية، ما سيسمح لعملاء الشركة شراء وبيع وحيازة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

ووفقا للشركة فإن العملاء سيكون بإمكانهم استخدام البيتكوين ابتداء من العام القادم.