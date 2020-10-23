ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

محكمة الاحتلال تلغي قرار نقل الأسير الأخرس من مشفى كابلان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:10 - 23 أكتوبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قالت مؤسسة مهجة القدس، مساء الجمعة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قرار جهاز الشاباك والنيابة العسكرية نقل الأسير ماهر الأخرس من مشفى كابلان بعد التماس عاجل تقدمت به محاميته.

وأضافت المؤسسة أن المحكمة العليا قضت بإبقاء الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ 89 يوما في مشفى كابلان لخطورة حالته الصحية.

ويعاني الأخرس من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذر الأطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27/7/2020، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وهو متزوج وأب لستة أبناء وكان اعتقل عدة مرات أمضى خلالها أربع سنوات مجتمعة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات