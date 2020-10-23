"الثوري الإيراني" يتفقد الحدود مع قره باغ,, ماذا عَلَق؟

زار قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور الشريط الحدودي لمنطقة المعارك في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن باكبور زار محافظة خدا آفرين شمال غرب البلاد، وتفقد كذلك الأماكن التي شهدت سقوط قذائف الهاون والصواريخ الطائشة عليها جراء النزاع في قره باغ.

وأفاد باكبور بأنه "على الرغم من سقوط عدد من القذائف داخل الأراضي الإيرانية، فإن الأمن مستتب على الحدود ولا يوجد خطر يهدد إيران".

وهذه هي الجولة العلنية الثانية التي يزور فيها باكبور المناطق المحاذية لقره باغ.

وكان أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم هیئة الأرکان العامة الإیرانیة قد حذر اليوم الجمعة من أن بلاده لن تتسامح ولن تسكت على أي تهدیدات تطال حدودها مع أرمینیا وأذربیجان، داعيا البلدين الجارين إلى عدم سوء استغلال ما سماه "صبر إيران".

المصدر: وكالات أنباء إيرانية