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محامية الأسير الأخرس: قرار نقله إلى عيادة سجن الرملة ليس له أي مصوغ

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 22:40 - 23 أكتوبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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أكدت محامية الأسير ماهر الأخرس أحلام حداد أن قرار نقل الأسير الأخرس إلى عيادة سجن الرملة ليس له أي مصوغ في ظل خطورة وضعه الصحي.
وأوضحت حداد في تصريحات صحفية لإذاعة القدس أنها تقدمت بالتماس مستعجل وتم الموافقة بعدم نقل الأسير لعيادة سجن الرملة وإبقاء الأسير في مستشفى كابلان.

وقالت: "إنَّ الاحتلال خسر المعركة الأولى بنقل الأسير لعيادة سجن الرملة"، مشيرةً إلى أنَّ الهدف الإسرائيلي من قرار نقل الأسير لعيادة سجن الرملة هو عدم نقل الأسير لمستشفيات الضفة.

وبينت ان الخطوة القادمة سيتم التركيز فيها على إبطال إلغاء قرار تجميد الاعتقال الاداري، ثم الطعن في الحجز داخل مستشفى كابلان، وصولاً للمطالة بالإفراج عن الأسير ماهر.

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