حماس: اتفاق التطبيع بين الخرطوم والاحتلال يمثل إساءة لتاريخ السودان

أعربت حركة حماس عن ادانتها وغضبها واشمئزازها من التطبيع المشين والمهين الذي قامت به السودان اليوم مع الاحتلال قائلة ان هذا التطبيع لا يليق بالسودان شعبًا وتاريخًا ومكانةً ودورًا كدولة عمق داعمة لفلسطين وقضيتها ومقاومتها.

وقالت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان "شعبنا الفلسطيني تلّقى، ومعه كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم خبر موافقة حكومة السودان على تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ببالغ الصدمة والإدانة والاستنكار.

ودعت حركة حماس شعب السودان إلى "رفض هذا الاتفاق العار والذي لن يجلب للسودان استقرارًا ولا انفراجًا كما يدعون، بل سيأخذ السودان نحو المزيد من التشتت والتضييق والضياع، وسيؤدي إلى المزيد من هيمنة الاحتلال الصهيوني على مقدرات شعوبنا وأمتنا، ويمثل اختراقًا وضربًا لمصالح الأمة وتمزيق صفوفها، وفي المقدمة منها تمزيق السودان نفسه."

ودعت الحركة " شعب السودان العريق إلى محاربة كل أشكال التطبيع، وعدم القبول بأي علاقة مع هذا العدو المجرم مهما كان شكلها."